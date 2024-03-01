«مجلس وزراء الشباب» يستعرض الجهود والأفكار لتمكين الشباب العربي

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد دورته العادية الـ47، وأعمال الدورة الـ70 للمكتب التنفيذي، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الشباب والرياضة العرب، حيث ركز الاجتماع على ضرورة بذل الجهود الحثيثة لتمكين الشباب العربي على كافة المستويات من أجل إعادة البناء نحو الأفضل.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للشباب يعتبر إرثاً راسخاً، يدفعنا لمواصلة العمل بتكاتف وتعاون بهدف توفير المزيد من الفرص الملهمة، فمنذ البداية، رأت أن الشباب هم مستقبلنا وركيزة تطورنا، ومن هنا، بذلت الجهود وذللت العقبات لتمكينهم وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم القيادية، وبفضل هذا الدعم الكبير، نجد اليوم شباب الإمارات يتميزون في مختلف المجالات، ويضعون بصماتهم الإيجابية في تحقيق التطلعات للمستقبل».

وأضاف معاليه: «اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، يُشكّل فرصة قيّمة لتوحيد الجهود وتبادل الأفكار والتجارب، لدعم الشباب العربي في مختلف المجالات، فضلاً عن بناء جسور التواصل الهادف لتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية لجعل الشباب عماد التنمية والتقدم في مجتمعاتنا»، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع كافة إمكاناتها وخبراتها بين أيدي أشقائها العرب لتعزيز العمل المشترك، في سبيل أن يتميز الشباب العربي بمختلف القطاعات المستقبلية إقليمياً وعالمياً.

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