«أوقاف دبي» تدعم محدودي الدخل بـ 2000 «بطاقة ساند»

المصدر: دبي - البيان

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قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي و«الإمارات الإسلامي»، 2000 بطاقة ساند بقيمة مليوني درهم، وذلك بهدف دعم الفئات المستحقة والمسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع بدبي وتشمل الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أن هذا الدعم يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تمكين الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، والارتقاء بجودة حياتهم وتحسين الوضع المعيشي للأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين ومحدودي الدخل.

وأعرب فريد الملا، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، عن سروره بمواصلة تقديم الدعم لصالح الفئات المستحقة من خلال الشراكة مع «أوقاف دبي» من خلال مبادرة بطاقة ساند الهادفة إلى توفير الدعم المالي للأفراد الأكثر استحقاقاً في المجتمع، بصفتنا مصرفاً رائداً متوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

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