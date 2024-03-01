إطلاق مسارات التدريب لبرنامج «بودكاست الشباب العربي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق مركز الشباب العربي مسارات التدريب للنسخة الثالثة من البرنامج التدريبي «بودكاست الشباب العربي»، الهادف إلى إكساب الشباب العربي الموهوب، مهارات إعداد المحتوى الرقمي المسموع الذي يلامس أولويات الشباب، ويدعم مسارات التنمية البشرية واقتصادات ومجتمعات المعرفة في المنطقة العربية، باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات في هذا القطاع.

وينظِّم المركز، النسخة الجديدة من البرنامج، بالتعاون مع مؤسسات رائدة في صناعة المحتوى العربي، ومنها المنصات العالمية «صوت»، «محتواي»، والتطبيق المعرفي «وجيز»، وأكاديمية سكاي نيوز عربية.

وقالت موزة الهنائي، مدير الاستراتيجية والأبحاث في مركز الشباب العربي: «نجح بودكاست الشباب العربي خلال النسختين الماضيتين في الإسهام بإنتاج قنوات صوتية عربية شبابية بجودة عالية، وتعزيز مهارات الشباب العربي في مجال التلوين الصوتي، وتزويد الشباب بالمهارات المتقدِّمة اللازمة للانطلاق بمنصاتهم الصوتية، بدعم خبراء في مجال البودكاست من الشركاء في البرنامج، ويستمر المركز مع انطلاق التدريبات في النسخة الثالثة من البرنامج إلى تقديم دورات تدريبية وورش عمل للمشاركين في مجال صناعة البودكاست والمدوّنات الصوتية، وحضور جلسات استشارية مباشرة بين الشباب والخبراء والملهمين في عالم البودكاست».

ويستقطب البرنامج الذي يستمر على مدار شهرين، 100 شاب وشابة من 20 دولة عربية من عمر 15 إلى 35 عاماً، والذين يخضعون لتدريبات مكثفة في 15 مجالاً في البودكاست وتصميم المحتوى الإبداعي المسموع باللغة العربية وتخطيطه وتنفيذه وإنتاجه.

ويقام البرنامج على مرحلتين، حيث يشارك في المرحلة الأولى 100 شاب وشابة تقدم خلالها أكاديمية سكاي نيوز، سلسلة من الورش التدريبية والجلسات النقاشية من قبل نخبة من المدربين، إذ يخضع المشاركون إلى جلسات تقييم لاكتشاف قدراتهم الشخصية، عبر أنشطة وتمارين تهدف لفهم قدرات وميول كل مشارك، وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، وشرح شامل حول طبيعة البودكاست وأنواعه المختلفة، إلى جانب عرض إحصائيات وبيانات حول استخدام البودكاست، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على كيفية تحديد الزوايا المثيرة للاهتمام والمواضيع المختارة.

وسيكتسب المشاركون من خلال الورش التدريبية، كيفية استخدام منصات النشر المختلفة وأفضل الممارسات لتحقيق أقصى انتشار، بالإضافة إلى تعليمهم أساليب التسويق الرقمي للبودكاست، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما سيتم البدء بتسجيل الحلقات الأولية، بإشراف وتوجيهات المدربين بهدف تعزيز مهارات الاتصال، وتعليمهم كيفية التعبير بوضوح وفاعلية، ما يعزز قدراتهم الشخصية والمهنية.

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