«كهرباء دبي» تنظم مؤتمر «آفاق المستقبل» لتعزيز ثقافة الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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انطلاقاً من حرصها على تعزيز ثقافة الابتكار بين موظفيها وأفراد المجتمع بشكل عام، وضمن فعالياتها خلال شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مؤتمر «آفاق المستقبل» بمشاركة عدد كبير من مسؤولي الابتكار في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى خبراء ومختصين من عدد من الشركات والمؤسسات العالمية بما في ذلك المنتدى الاقتصادي العالمي، ومايكروسوفت، وأمازون، وديل، وغيرها.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي ضمن سعي الهيئة لدعم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بيئة داعمة للإبداع وحاضنة للابتكار في مختلف القطاعات، ودعم الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي تهدف إلى تعزيز مركز دولة الإمارات بين رواد الابتكار في العالم، وتركز على الاستكشاف، ومهارات المستقبل، وجودة الصحة، والمعيشة والحياة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتسخير التكنولوجيا لخدمة البشرية؛ واستراتيجية دبي للابتكار الهادفة لجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم.

وأضاف: «أثمرت جهودنا في مجال الابتكار عن تحقيق الهيئة نتائج متميزة، فبالتعاون مع شركة سيمنس، طورت الهيئة أول نظام تحكم ذكي على مستوى العالم للتوربينات الغازية من الفئة «F»، يعتمد على البيانات الكبيرة وتعلم الآلة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وزيادة القدرة الإنتاجية وتقليل الانبعاثات.

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