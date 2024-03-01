«الهلال الأحمر» تفتتح 300 وحدة سكنية في محافظة اللاذقية السورية

المصدر: اللاذقية - وام

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دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة من مبادراتها الإنسانية والتنموية لصالح المتأثرين من الزلزال الذي ضرب سوريا في فبراير من العام الماضي، تضمنت افتتاح مئات من الوحدات السكنية وصيانة عدد من المرافق والمقرات التعليمية والصحية والبنية التحتية.

فقد افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن عملية الفارس الشهم(2)، 300 وحدة سكنية في ثلاثة مواقع مختلفة يستفيد منها 1500 شخص، وذلك ضمن مشروع الألف منزل الجاري تنفيذها لإعادة إعمار المناطق المتأثرة من الزلزال في محافظة اللاذقية.

شارك في افتتاح الوحدات السكنية وفد من الهيئة يزور سوريا حالياً برئاسة راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف للهلال الأحمر، وكان في استقباله حسن أحمد الشحي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، والدكتور حسن الغباش وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية، ومحافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال، بحضور عدد من المسؤولين والأهالي في المحافظة.

على صعيد متصل قام وفد الهلال الأحمر بوضع حجر الأساس لإنشاء مشروع سكني آخر يضم 500 وحدة سكنية مسبقة الصنع، إضافة إلى مجمع مدارس ومركز تجاري ومسجد ومركز طبي إلى جانب خدمات البنية التحتية.

أجهزة

إلى ذلك استقبل وفد الهلال الأحمر خلال زيارته لسوريا سفينة مساعدات تحمل 196 طناً من المعدات والأجهزة الطبية وعدداً من الحافلات، إضافة إلى طائرة حملت على متنها مساعدات طبية وأدوية لدعم القطاعين الحكومي والطبي.

كانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد عززت برامجها الإنسانية ومشاريها التنموية في المجالات الصحية والتعليمية والسكنية والخدمية لتحسين الحياة، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في المحافظات الأكثر تضرراً من الزلزال.

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