بدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لتعزيز التنقل المرن بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة «تيرمناس» العالمية المتخصصة في مجال الروبوتات والأنظمة التقنية الحديثة، وذلك لبدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لمراقبة ورصد مخالفات وسائل التنقل المرن في إمارة دبي، اعتباراً من شهر مارس الجاري.

ووقع مذكرة التفاهم التي جرت على هامش أجندة وفعاليات مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 في دورته الـ 5، كل من: أحمد محبوب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة، والدكتور لينغ شاو، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في شركة تيرمناس.

وتنص الاتفاقية على بدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لمراقبة ورصد مخالفات وسائل التنقل المرن في إمارة دبي بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي في منطقة شاطئ جميرا 3، وذلك لدراسة أثر التطبيق ومدى إمكانية تعميمه في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المبادرة النوعية ضمن سعي الهيئة الرامي إلى تحقيق أهدافها في توفير تنقل آمن وسهل، وتطوير منظومة النقل بأسلوب ذكي ومبتكر، يرتقي بمكانة دبي كأول مدينة على مستوى المنطقة توظف الروبوتات في مراقبة مستخدمي التنقل المرن.

وأكدت الهيئة أهمية المبادرة والتي تترجم التوجهات الحكومية في تعزيز صدارة دبي ضمن المدن الأذكى عالمياً، وتعكس رؤية دولة الإمارات في تبوؤ موقع ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2031، وذلك من خلال تحويل المراقبة التقليدية إلى أسلوب حديث ومبتكر، عبر توظيف الروبوت الذكي في مراقبة وسائل التنقل المرن بشكل آني، إلى جانب رصد المخالفات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وربطها بشكل فوري مع مركز التحكم الموحد التابع للهيئة.

وأضافت الهيئة: إن «الروبوت الذكي» سيعمل على مراقبة وسائل التنقل المرن من الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، ورصد المخالفات ومشاركتها ودراستها مع شركائنا في شرطة دبي، وسيعمل الروبوت على رصد المخالفات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تشمل «رصد التجمعات بأعداد كبيرة، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الشخصية، ومنها عدم ارتداء الخوذة، ورصد السكوترات المهملة والمهجورة في المواقع غير المخصصة، واستخدام السكوتر من قبل شخصين أو أكثر، واستخدام السكوتر في المسار المخصص للمشاة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز