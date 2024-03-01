تفاهم بين «طرق دبي» و«الموارد البشرية والتوطين» حول سلامة السائقين

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وخليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات ووزارة الموارد البشرية والتوطين لتعزيز سلامة سائقي قطاع نقل الركاب «الحافلات العامة ومركبات الأجرة والنقل المدرسي» من خلال نشر مواد تعليمية.

جاء توقيع المذكرة على هامش مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من المنطقة والعالم.

ووقع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات، أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وعن الوزارة، عمر المزينة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بالإنابة. وتعكس مذكرة التفاهم جهود الجهتين لضمان سلامة نقل الركاب في الحافلات ومركبات الأجرة والحافلات المدرسية.

أولوية قصوى

وقال أحمد بهروزيان: «تمثل السلامة أولوية قصوى لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتتماشى مع رؤية الهيئة «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام». وتضمن الشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين تلقي سائقي المواصلات العامة مواد توعوية فاعلة عبر محتوى الفيديو في مراكز التوجيه من خلال برنامج التوجيه والتوعية والإرشاد الذي يركز على أهمية مهنة السائق، والالتزام بإجراءات السير والمرور، والأحكام القانونية، والتعريف بثقافة مجتمع دولة الإمارات، والوقاية من الحوادث، وأنواع المخالفات، والسلوكيات العامة.

من جهته، قال عمر المزينة: «تمثل مذكرة التفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات شراكة استراتيجية تؤسّس لتكامل الجهود بين الجهتين لتعزيز السلامة والالتزام بسلوكيات القيادة والأنظمة المرورية».

وأوضح المزينة أنه سيتم استخدام محتوى فيديو التوعية من خلال برنامج «توجيه» الذي يشكل منصة فاعلة لتوعية القوى العاملة ومن بينهم للسائقين المكلفين بنقل ركاب وسائل المواصلات العامة والطلبة، مشيراً إلى حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على دعم جهود التوعية التي تبذلها هيئة الطرق والمواصلات.

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