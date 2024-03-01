أوقاف دبي تدعم محدودي الدخل بـ2000 بطاقة ساند

المصدر: وام

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قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي والإمارات الإسلامي 2000 بطاقة ساند بقيمة مليوني درهم وذلك بهدف دعم الفئات المستحقة والمسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع بدبي وتشمل الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

تضمنت البطاقة مبلغاً مالياً بقيمة ألف درهم يتم إيداعه مسبقا من قبل المؤسسة في حساب خاص لدى الإمارات الإسلامي وتقدم البطاقة لحامليها ميزات الخصم من سلسلة متاجر كارفور وجمعية الاتحاد التعاونية ويمكن لحامل البطاقة إجراء عمليات الشراء بالتجزئة من نقاط البيع.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، أن هذا الدعم يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تمكين الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية والارتقاء بجودة حياتهم وتحسين الوضع المعيشي للأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين ومحدودي الدخل.

وأضاف المطوع أن توزيع البطاقة جاء بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي ويتم تفعيل البطاقة المصرفية المعبئة مسبقا ساند لإجراء عمليات الشراء في مراكز البيع المختلفة باستخدام البطاقة.

وقال المطوع إن مصرف الشؤون الاجتماعية في المؤسسة يُعنى بتقديم الدعم للفئات المستحقة المسجلة لدى عدد من الجهات المتعاونة لتوفير المستوى المعيشي اللائق بهم بناء على رغبة الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء وتحرص المؤسسة على إيصال الدعم لمستحقيه بالتعاون مع الجهات المختلفة.

وذكر أن قيمة إنفاق "أوقاف دبي" على مصرف الشؤون الاجتماعية وعموم الخير خلال العام الماضي بلغت نحو 22.5 مليون درهم تم صرفها لدعم وتمكين الشرائح المجتمعية محدودة الدخل.

من جانبه، أعرب فريد الملا، الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي، عن سروره بمواصلة تقديم الدعم لصالح الفئات المستحقة من خلال الشراكة مع "أوقاف دبي" عبر مبادرة بطاقة ساند الهادفة إلى توفير الدعم المالي للأفراد الأكثر استحقاقا في المجتمع.

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