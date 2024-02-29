غدا ..الجلسة الختامية الرسمية للمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي

المصدر: وام

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أعلنت منظمة التجارة العالمية تأجيل الجلسة الختامية الرسمية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي تستضيفه أبوظبي حاليا إلى الساعة الثانية ظهر يوم غد (الجمعة) بتوقيت الإمارات.

وأوضحت المنظمة بهذه المناسبة أنه سيتم عقد المؤتمر الصحفي الختامي مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري ومعالي الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة للمنظمة وذلك بعد انتهاء الجلسة الختامية. جدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية الجهة الدولية الوحيدة متعددة الأطراف التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، وهي مكرسة لتمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة وسيلة لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الأفراد حول العالم.. وينعقد المؤتمر الوزاري، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في المنظمة، مرة كل عامين.

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