«الإمارات للخدمات الصحية» تكرّم المبتكرين وأصحاب الأفكار النوعية والمبادرات الرائدة

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المبتكرين الفائزين في حفل الابتكار السنوي الذي تم تنظيمه في مركز التدريب والتطوير في المؤسسة بحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير المؤسسة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في المؤسسة، إيمان مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بدور وقوة الإبداع والابتكار كمحركين أساسيين لتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة والمبتكرة، وبالاستثمار في الأفكار الجديدة وبناء شراكات فعّالة لتحسين تجربة المرضى وتعزيز النظام الصحي بشكل عام، موضحاً أن المبتكرين المكرمين أظهروا جهوداً استثنائية أسهمت في تحقيق الأهداف والتطلعات، وترجمت التميز والتفوق، وجسدت روح الابتكار والإيجابية التي تحفّز التطور والتنافسية الإيجابية والبنّاءة في بيئة العمل.

بدورها، قالت الدكتورة كلثوم البلوشي الرئيس التنفيذي للابتكار مدير مركز التدريب والتطوير في المؤسسة: «إن الابتكار ليس مجرد كلمة، بل هو روح وجوهر النجاح والتقدم في أي مجتمع أو بيئة عمل، مشيرة إلى أن الحفل يأتي لتكريم أصحاب الأفكار النوعية والمبادرات الرائدة، باعتبارهم المحرك الرئيسي للتغيير والتطوير في مجال الرعاية الصحية، وتحقيق تطورات ملموسة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، مشددة على أن أهمية الابتكار تتجسد من خلال مساهمة الأفكار الجديدة والمبتكرة في تحسين الخدمات الطبية، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع».

وتضمن الحفل تكريم الفئات المتميزة، وتشمل فئة نظام أفكاري، التي تضم تكريم القطاع الأفضل أداء، والإدارة الأفضل أداء، والمستشفى الأفضل أداء، ومركز الرعاية الصحية الأولية الأفضل أداء، والجهة الأكثر تحسناً، ومنسق الابتكار المتميز، وتميزت هذه الفئة بالتفاني والابتكار في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الجودة والفاعلية.

وفي فئة المشاريع الابتكارية، تم تكريم أفضل المشاريع التي تعكس روح الابتكار والتميز في تطبيق التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية، أما في فئة الأبحاث الصحية الابتكارية، فقد تم تكريم الأبحاث الابتكارية المنشورة في المجلات الدولية والمحلية، حيث أسهمت هذه الأبحاث في تطوير الممارسات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وفي فئة الموظفين المبتكرين، تم تكريم الموظف الذي حصل على الجوائز المحلية والدولية لإسهاماته البارزة في مجال الابتكار وتطوير الخدمات الصحية، واختتم الحفل بتكريم الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا بشكل كبير في دعم وتمويل مشاريع الابتكار والتطوير في مجال الخدمات الصحية، مما أسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمجتمع.

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