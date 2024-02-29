شرطة دبي تناقش مؤشرات المبادرات والمشاريع المرتبطة بعام الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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ناقش الاجتماع الأول لمجلس شرطة دبي للتطوير المؤسسي، الذي عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى القيادة العامة برئاسة العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي، قرارات وتوصيات الاجتماع الحادي عشر للمجلس لعام 2023، وأجندة الاجتماع الأول للمجلس 2024، وتم خلال الاجتماع مناقشة الأجندة، ومنها المؤشرات المتعلقة بتحليل البيانات كما تم استعراض نتائج تقييم الأداء المؤسسي لعام 2023، ونسبة المشاركة في جوائز التميز على مستوى القطاعات بشرطة دبي، بما يتوافق مع الآلية المعتمدة في تقييم النتائج من قبل برنامج دبي للتميز الحكومي، كما تم استعراض نقاط التحسين المتكررة في تقارير تقييم الأداء المؤسسي، وأخيراً ربط المبادرات والمشاريع بركائز عام الاستدامة.

وأثنى العميد المعلا على الدعم اللامحدود والمتميز من قبل مساعدي القائد العام والجهود التي تبذل من كافة القطاعات والإدارات العامة ومراكز الشرطة ومن قبل مكاتب التطوير المؤسسي في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء المؤسسي بشرطة دبي.

حضر الاجتماع العميد الدكتور صالح الحمراني نائب رئيس المجلس، والعقيد عبدالله المرزوقي مدير مركز التحليل والتنبؤ الأمني والعقيد بدر بوسمره مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي، والعقيد فيصل الخميري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ومديرو مكاتب التطوير المؤسسي في قطاعات مساعدي القائد العام، وإبراهيم الفلاسي المنسق العام لمكاتب التطوير المؤسسي.

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