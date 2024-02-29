حمدان بن محمد يشهد الحفل الختامي لجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية

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شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الحفل الختامي لجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية ضمن مبادرة "طبّق في دبي" في متحف المستقبل، كما كرم سموه الفائزين بالمراكز الأولى.

وقال سموه : "استقبلت الجائزة التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 1100 طلب، ووجهنا بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد لنفتح المجال أمام الرواد من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءا من قصة نجاح دبي".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": شهدت اليوم الحفل الختامي لجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية ضمن مبادرة "طبّق في دبي" في متحف المستقبل، وكرمنا الفائزين بالمراكز الأولى ... استقبلت الجائزة التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 1100 طلب، ووجهنا بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد لنفتح المجال أمام الرواد من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءا من قصة نجاح دبي.

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