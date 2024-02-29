دبي تستضيف النسخة الأولى من مؤتمر الإبتكار الصحي

المصدر: وام

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انطلقت في دبي أعمال النسخة الأولى من مؤتمر الابتكار الصحي “HiConf” الذي يستكشف مستقبل صناعة الأغذية المستدام ويساط الضوء على تكنولوجيا الأغذية والبروتينات البديلة.

ويعد هذا الحدث أول قمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركز بشكل كامل على الحلول الغذائية الجديدة والمحسّنة والتي تحقق فوائد تحويلية تؤثر في صحة الناس والكوكب.

ويركز جدول أعمال المؤتمر في نسخته الأولى على اتجاهات السوق الناشئة للمواد الغذائية وسلوكيات المستهلكين المتغيرة والابتكارات الثورية في مجال البروتينات البديلة وحلول الإنتاج المستدامة والأخلاقيات المتغيرة التي تعيد تشكيل صناعة الأغذية.

شارك في المؤتمر أكثر من 500 يمثلون نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية والأغذية النباتية والأغذية المستنبتة والمستثمرين والعلامات التجارية الغذائية والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورواد الأعمال من دولة الإمارات وألمانيا والصين وكوريا وهولندا وروسيا وسنغافورة وغيرها من الدول.

ومن أهم المتحدثين الرسميين في المؤتمر المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر وسيرجي إيفانوف المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة "EFKO" وتاو تشانغ المؤسس المشارك والشريك الإداري في "Dao Foods International" وغيرهم من الشخصيات البارزة.

وقال علاء العلي عضو مجلس إدارة مجموعة "Novel Foods".. " نهدف من خلال مؤتمر الابتكار الصحي إلى تسريع تحول العالم نحو أنظمة غذائية صحية وصديقة للبيئة وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى الحفاظ على صحة الإنسان والكوكب عبر توفير البروتينات البديلة والحلوة وتقديم أحدث التقنيات في مجال الاستدامة الغذائية والتغذية الخلوية".

وقالت الدكتورة مانون ليتيك الشريكة المؤسسة لصندوق الجيل الأخضر " نتطلع من خلال مشاركتنا في مؤتمر الابتكار الصحي إلى توسيع نطاق المعرفة المشتركة والخبرات والتجارب لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن التأثير البيئي السلبي للزراعة".

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يتزايد فيه الطلب على منتجات البروتين الحيواني البديلة في جميع أنحاء العالم حيث يشير تقرير من "بنك كريدي سويس" إلى أن سوق اللحوم البديلة ومنتجات الألبان يمكن أن تنمو لتصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2050.

كما يشهد سوق السكر البديل العالمي نمواً أسرع من سوق السكر التقليدي مع معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 5% مقابل 1%.

وأقيم مؤتمر الابتكار الصحي بتنظيم مجموعة "WP Human Capital" بالتعاون والشراكة مع مجموعة "Novel Foods" و"dfv Conference Group وPwC" وغيرهم من الشركاء.

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