طرق دبي توقع مذكرة تفاهم مع تيرمناس لبدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لمراقبة ورصد وسائل التنقل المرن بدبي

المصدر: البيان

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شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة (تيرمناس) العالمية المتخصصة في مجال الروبوتات والأنظمة التقنية الحديثة، وذلك لبدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لمراقبة ورصد مخالفات وسائل التنقل المرن في إمارة دبي، اعتبارا من شهر مارس 2024. ووقع مذكرة التفاهم التي جرت على هامش أجندة وفعاليات مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 في دورته الخامسة، كل من: أحمد محبوب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة، والدكتور لينغ شاو، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في شركة تيرمناس.

وتنص الاتفاقية على بدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لمراقبة ورصد مخالفات وسائل التنقل المرن في إمارة دبي بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي في منطقة شاطئ جميرا 3، وذلك لدراسة أثر التطبيق ومدى إمكانية تعميمه في الفترة المقبلة. وتأتي هذه المبادرة النوعية ضمن سعي الهيئة الرامي إلى تحقيق أهدافها في توفير تنقل آمن وسهل، وتطوير منظومة النقل بأسلوب ذكي ومبتكر، يرتقي بمكانة دبي كأول مدينة على مستوى المنطقة توظف الروبوتات في مراقبة مستخدمي التنقل المرن.

وأكدت الهيئة على أهمية المبادرة والتي تترجم التوجهات الحكومية في تعزيز صدارة دبي ضمن المدن الأذكى عالمياً، وتعكس رؤية دولة الإمارات في تبوء موقع ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2031، وذلك من خلال تحويل المراقبة التقليدية إلى أسلوب حديث ومبتكر، عبر توظيف الروبوت الذكي في مراقبة وسائل التنقل المرن بشكل آني، إلى جانب رصد المخالفات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وربطها بشكل فوري مع مركز التحكم الموحد التابع للهيئة.

وأضافت الهيئة أن الروبوت الذكي سيعمل على مراقبة وسائل التنقل المرن من الدراجات الهوائية و السكوتر الكهربائي، ورصد المخالفات ومشاركتها ودراستها مع شركائنا في القيادة العامة لشرطة دبي، وسيعمل الروبوت الذكي على رصد المخالفات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تشمل (رصد التجمعات بأعداد كبيرة، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الشخصية، ومنها على سبيل المثال عدم ارتداء الخوذة، ورصد السكوترات المهملة والمهجورة في المواقع غير المخصصة، ورصد استخدام السكوتر من قبل شخصين أو أكثر، إلى جانب استخدام السكوتر في المسار المخصص للمشاة).

وتم تزويد الروبوت بأحدث التقنيات ومعايير السلامة، حيث يتمتع بقدرة على رصد المخالفات بنسبة دقة تتجاوز 85%، وتوفير البيانات بشكل لحظي في مدة لا تتجاوز 5 ثواني، وقدرة على تغطية مسافة تصل إلى 2 كم للمنطقة المحيطة بها، فضلا عن فعاليته بمراقبة التنقل المرن في الظروف المناخية المتنوعة، كما زود الروبوت بأجهزة استشعار لضمان وقوف الروبوت عند اقترابه من أي مجسم أو شخص يقترب إليه بدءاً من مسافة 1.5متر، وذلك لضمان الأمن والسلامة للجميع على الطرق في إمارة دبي.

وقال الدكتور لينغ شاو: "يسعدنا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، التي تعتبر شريكاً مثالياً لتلبية طموحنا المشترك في التطوير والاستفادة من التقنيات الخضراء والذكية في تعزيز معايير السلامة لمستخدمي النقل. نحن نؤمن بنجاح هذه الشراكة نظراً لمكانة الهيئة وخبرتنا الطويلة في تطبيق أحدث التقنيات الرائدة مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمدن الذكية، وبناء نظام بيئي مبتكر مفتوح للاقتصاد المستدام والرقمي".

هذا وتواصل الهيئة تنفيذ المبادرات المتميزة لضمان الحد الأعلى من سلامة وراحة مستخدمي وسائل التنقل المرن، والتكامل مع وسائل النقل الجماعي، والمعالم المهمة، لتعزيز دور وسائل التنقل المرن في رحلات الميل الأول والأخير والرحلات القصيرة. كما عملت الهيئة على إصدار قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لعام 2022 بشأن تنظيم استخدام الدراجات في إمارة دبي، وتحديد السرعة عل كل من المسارات والتعامل معها بطريقة مرنة حسب المنطقة والوقت، وتوفير لوحة وترقيم لكل سكوتر مشترك.

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