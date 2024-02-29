الطاير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "طرق دبي" والرابطة الدولية للبطاقات الطلابية لإصدار بطاقة نول متكاملة خاصة بالطلبة بمزايا متنوّعة

المصدر: البيان

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شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والرابطة الدولية للبطاقات الطلابية (International Student Identity Card Association) لإصدار بطاقة نول خاصة بالطلبة بمزايا وخصائص متعددة ومفيدة لطلبة المدارس والجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وفي إمارة دبي على وجه الخصوص.

جاء توقيع المذكرة على هامش مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 28 فبراير إلى 1 مارس 2024، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة واسعة من المنطقة والعالم.

وقع مذكرة التفاهم عن هيئة الطرق والمواصلات، محمد المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، ووقعها عن الرابطة الدولية للبطاقات الطلابية، مايكل ليزو (Michael Lezo)، مدير عام جي تي إس ألايف الشرق الأوسط ((Managing Director GTS Alive Middle East.

وقال المظرّب: "تحرصُ الهيئة دائماً على التعاون مع مجتمع الأعمال المتمثّل بالقطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة إلى متعاملي الهيئة من مختلف شرائح المجتمع ومنهم طلبة المدارس والجامعات

وأولياء أمورهم. ونحن سعداء فعلاً للتعاون مع الرابطة الدولية للبطاقات الطلابية للارتقاء بمستوى خدمات بطاقة نول الخاصة بالطلبة وذلك من خلال فوائد ومزايا عديدة ومتنوّعة لطلبتنا الأعزاء وخاصة فيما يتعلّق بتنقلهم اليومي عبر المترو والترام والحافلات العامة ووسائل البحري التابعة للهيئة."

وأضاف المظرّب: "ستعمل بطاقة نول هذه المُخصّصة للطلبة على تعزيز تجربة تنقل طلبة المدارس من مختلف الفئات العمرية وطلبة الجامعات عبر وسائل النقل الجماعي التابعة للهيئة وهي: المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري. وسيتمتع طلبة المدارس والجامعات بعدد من المزايا والفوائد المتنوّعة في بطاقة واحدة وتتلخّص في حصول الطلبة على خصم يبلغ (50%) من هذه البطاقة خلال التنقّل على متن المواصلات العامة التابعة للهيئة بالإضافة إلى حصول الطلبة على خصومات وعروضٍ ترويجية تصل إلى (70%) في الكثير من محلات التجزئة في إمارة دبي وعموم إمارات الدولة، واستخدام البطاقة في الدفع في مقاصف المدارس والجامعات ومحلات التجزئة، فضلاً عن أن الطلبة سيحصلون على بطاقة تعريفية طلابية عالمية خاصةٍ بهم. ويمكن للطلبة الحصول على هذه البطاقة من خلال طلبها عبر تطبيق نول للدفع وستصلهم إلى العنوان المذكور في الطلب."

وتابع المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالقول: "من المزايا الأخرى لبطاقة نول الخاصة بالطلبة بإصدارها الجديد هي تمكّن أولياء أمور الطلبة من إدارة ملف أبنائهم الطلبة من خلال تعبئة رصيد البطاقة وإمكانية التحكّم بتوزيع المصروف اليومي لأبنائهم. ومن خلال هذه المبادرة ستُقدّم هيئة الطرق والمواصلات بطاقة متكاملة بمزايا متنوّعة."

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