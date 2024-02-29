«التوطين» تناقش تطوير خدماتها انسجاماً مع «تصفير البيروقراطية الحكومية»

المصدر: دبي – البيان

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ناقشت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن أجندتها لفعاليات «شهر الإمارات للابتكار 2024» خطة تطوير خدماتها انسجاماً مع التوجهات الحكومية الطموحة لتصفير البيروقراطية الحكومية والمساهمة في إنجاح مستهدفات المرحلة المقبلة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، في إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة %50، وإعادة هندسة الخدمات الحكومية وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.

جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك بها معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وقيادات الوزارة، حيث تم خلالها استعراض خطة الوزارة لتقديم خدمات مؤسسية مبتكرة وبنية رقمية كفؤة وفعالة للتسهيل على المتعاملين بمختلف فئاتهم وتعزيز سهولة الأعمال بما يعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي وجاذبيته.

كما نظمت الوزارة ضمن فعاليات «شهر الإمارات للابتكار 2024» مجلسين للمتعاملين ناقشا الأفكار الابتكارية لتطوير خدمات العمالة المساعدة وخدمات الشركات لتسهيل وتسريع تقديم الخدمة للمتعاملين بطريقة تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم وبما يدعم مبادرة «تصفير البيروقراطية الحكومية».

مشاريع ابتكارية

وضمن مشاركتها في «معرض الإمارات تبتكر»، تعرض الوزارة ثلاثة مشاريع ابتكارية رئيسة هي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يوفر دخلاً مؤقتاً لمن يفقدون وظائفهم – في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي – وذلك بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية لهم ولأسرهم، بالإضافة لمرصد سوق العمل الإماراتي الذي يوفر بيانات وإحصائيات دورية عن سوق العمل بحيث يفيد مختلف أصحاب المصلحة من باحثين وأكاديميين ومنظمات دولية ووسائل إعلام، إلى جانب النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» الذي يهدف لتنمية مدخرات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص.

وطورت الوزارة آلية مجالس المتعاملين، وسبل التواصل مع المتعاملين واقتراحاتهم، عبر منظومة صوت المتعامل، التي تشمل نظاماً يدير عملية الاقتراحات والملاحظات الواردة من المتعاملين حول خدمات وإجراءات الوزارة، ويتيح متابعة وحوكمة كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من خلال مختلف القنوات المعتمدة والتعامل معها وإدارتها وفقاً لمتطلبات أنظمة الجودة العالمية (10001، 10002، 10003، 10004)، وتتميز بقدرتها على الربط مع القنوات المختلفة مثل الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال والمنصات الأخرى التابعة للوزارة.

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