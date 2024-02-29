«أبوظبي للزراعة» تقدم خدمات إلكترونية مستدامة لمربي الماشية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية غير المسجلين في الأنظمة الإلكترونية للهيئة إلى التسجيل فيها للاستفادة من خدماتها المتنوعة، لا سيما خدمة «سوق الأعلاف»، ما يسمح لهم باختيار الأنسب لاحتياجات الثروة الحيوانية لديهم، في خطوة مستدامة تهدف إلى توفير الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار لأكثر من 20 ألف مربٍّ على مستوى الدولة.

وأكدت الهيئة أن «سوق الأعلاف» يلبي احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية، حيث يوفر مختلف أنواع الأعلاف بأسعار تنافسية، وذلك عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»، ويأتي ذلك في إطار تمكين المربين وتعزيز قدرات سوق الأعلاف وتوفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على زيادة حصتها السوقية في تجارة وتداول الأعلاف.

خدمات متميزة

وقال راشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، «إن سوق الأعلاف يرتبط بأسواق نظامية ومنصة إلكترونية، ما يجعله الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في هذا السياق، والأكبر من حيث حجم وقيمة التداولات التي تتم من خلاله سنوياً، ما يتيح لأصحاب الثروة الحيوانية في جميع إمارات الدولة الحصول على منتجات عالية الجودة من موردين موثوقين، كما سيوفر السوق الوقت والجهد ويحمي المربين من التعامل مع الباعة المتجولين أو شراء أعلاف مجهولة المصدر، إضافة إلى مزايا التنوع والتشكيلة الواسعة من الأعلاف العشبية والأعلاف المركزة المتوفرة عبر الشركات المسجلة في المنصة أو الموجودة في السوق».

وأكد المنصوري أن «كل الشركات المشاركة في برنامج منصة سوق الأعلاف تلتزم بتوفير الأعلاف وفق معايير الجودة والسلامة التي تحددها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كما يتم تدقيق وفحص جميع الشحنات الواردة من الخارج للتحقق من سلامتها وجودتها قبل السماح للشركات بعرضها على المنصة الإلكترونية».

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