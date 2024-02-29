وزير العدل يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون القضائي

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث معالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل، خلال استقباله كارلو نورديو وزير العدل الإيطالي، والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي والمسائل المتعلقة بالتعاون الدولي وطلبات التسليم ما بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل الوزارة، ولورنزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة.

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