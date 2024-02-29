أحمد بن سعود يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سعيد المحرزي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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قدم الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد محمد خلف المحرزي، والد الشهيد سعيد راشد محمد خلف المحرزي.

وأعرب الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، خلال أدائه واجب العزاء في منطقة مسافي بإمارة رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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