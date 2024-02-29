«الطوارئ والأزمات» تؤكد جاهزية الدولة لمواجهة المنخفض الجوي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية، جاهزية واستعداد الجهات للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به الدولة. وذلك من خلال عقد سلسلة من اجتماعات فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، التي حضرتها وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت الهيئة جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المنخفض، من خلال المتابعة المستمرة للمستجدات واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية، بالإضافة إلى جاهزية جميع خطط استمرارية الأعمال للجهات الحيوية، وسيتم تفعيلها بعد دراسة وتقييم الظروف للمنخفض الجوي وتبعاته.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز