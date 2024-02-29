بحث التعاون القانوني بين الإمارات والأردن

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، السفير نصار الحباشنة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية وتبادل الأحاديث الودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب النائب العام بالسفير الأردني، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام.

حضر اللقاء المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، ورئيس النيابة، وعبيد أحمد العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي، وتمارا الرقاد، وزير مفوض ونائب السفير، وغيلان القضاة، مستشار لدى السفارة الأردنية بالدولة.

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