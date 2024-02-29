سعود بن صقر: قطاع الضيافة يشهد نقلة نوعية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، افتتاح مؤتمر «مديرو العموم» لمجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند 2024 المقام في منتجع وسبا «إنتركونتيننتال» ميناء العرب في رأس الخيمة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالمشاركين في المؤتمر متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تعزيز نجاحاتهم في قطاع الضيافة والسياحة، الذي يعد أحد أهم وأبرز القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي في العالم.. مؤكداً سموه على أهمية تضافر الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي. وأشار سموه أن قطاع الضيافة يشهد نقلة نوعية في رأس الخيمة، ويلعب دوراً فاعلاً في تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أسرع الوجهات نمواً في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.. مؤكداً أن الجهود مستمرة لترسيخ هذه المكانة المرموقة التي تعكسها سمعة الإمارة كوجهة رائدة ومفضلة للعيش والعمل والسياحة.

وأوضح سموه أن تبني استراتيجية تواكب متغيرات قطاع الضيافة، وتستشرف مستقبل السياحة، تسهم في توقع الفرص ومعالجة التحديات، وتساعد في تحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية لتتلاءم مع فرص النمو المتنامية والمتسارعة في هذا القطاع.

ويتضمن المؤتمر الذي يعقد حتى أول مارس في الإمارة، مجموعة من الجلسات والاجتماعات، التي تتناول العديد من المحاور ذات العلاقة بتطوير قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

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