10 آلاف مستفيد من مساعدات «الهلال الأحمر» في كردستان العراق

المصدر: المكلا، أربيل - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية وعملياتها الإغاثية للحد من تداعيات فصل الشتاء على حياة المتأثرين في كردستان العراق، الذين يواجهون ظروفاً مناخية قاسية ومعقدة، وقامت الهيئة عبر ممثليها في شمال العراق بتوزيع المعونات الشتوية على المستفيدين الذين يقدر عددهم بنحو 10 آلاف في مخيمات أربيل وما حولها من المحافظات.

واشتملت المعونات على المستلزمات الشتوية التي تضمنت أجهزة التدفئة والأغطية والبطانيات والملابس ومستلزمات الأطفال والطرود الغذائية لحماية المتأثرين من تداعيات انخفاض درجات الحرارة وشدة البرودة والحد من تفشي أمراض الشتاء، خاصة بين الأطفال.

وعززت هيئة الهلال الأحمر برامجها وعملياتها الإغاثية لمقابلة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين والنازحين الذين تتفاقم معاناتهم مع حلول فصل الشتاء.

ووفقاً للتقارير الميدانية التي وردت للهيئة، فإن المخيمات تفتقر لوسائل التدفئة في ظل برودة الطقس والانخفاض الشديد لدرجات الحرارة في هذا الوقت من السنة، لذلك حرصت الهيئة على توفير حماية أكبر للمتأثرين من تداعيات فصل الشتاء.

وقالت هيئة الهلال الأحمر إنها مدركة للآثار الإنسانية السيئة التي قد تترتب على نقص مواد التدفئة ومستلزمات الشتاء، خاصة أن المستهدفين من هذه المساعدات يوجدون في مناطق تشتهر ببرودتها وتقلبات طقسها.

من جهة أخرى اختتمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملتها لتقديم المساعدات والتخفيف من آثار موجة البرد القارس على السكان في مرتفعات محافظة حضرموت في اليمن، في مبادرة إنسانية تعكس روح التكافل والعطاء الإنساني.

واستفاد من الحملة التي استمرت عدة أسابيع 6 آلاف و612 طالباً وطالبة ممن يقطنون في المناطق النائية والجبلية بمرتفعات حضرموت، وذلك بعد تحديد المناطق، وتقييم الاحتياجات الفعلية للمتضررين.

وفي إطار الحملة، شارك الفريق الطبي للعيادة الطبية المتنقلة التابعة لـ«الهلال» بتوفير الرعاية الطبية الأساسية، وتقديم التوعية والدعم النفسي للطلاب، للتخفيف من آثار التوتر والضغوط النفسية التي يمكن أن يعانوا منها في هذه الظروف القاسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز