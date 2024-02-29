محمد الشرقي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، عبدالعزيز تريم، مدير عام «اتصالات من &E» في المناطق الشمالية.

واطلع سموه خلال اللقاء، على تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين «اتصالات من &E» ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وأهدافها، التي تسهم في تطوير الخدمات الحكومية والمجتمعية التي تقدمها المؤسسة وفق معايير عالية الجودة والكفاءة.

وأكّد سموه، أهمية بناء وتنظيم الشراكات بين مختلف المؤسسات، ودورها الهام في دعم العمل الحكومي ومستوى الخدمات، مشيراً إلى حرص حكومة الفجيرة على تعزيز التعاون مع الشركات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عبر تبنّي أفضل الممارسات وأكثرها تقدماً وتكاملاً مع رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية.

أهداف

وثمّن سموه، أهداف العمل الاستراتيجي بين «اتصالات من &E» ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق على مختلف الصعد، بما يسهم في دعم منظومة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وتطوير جودتها، ودعم ركائز النمو المجتمعي والاقتصادي في الإمارة للوصول به إلى أعلى المستويات.

وتقدّم عبدالعزيز تريم بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، لدعم ومتابعة سموه لنتائج عمل المؤسسات وشراكاتها، بما يخدم توجهات عمل حكومة الإمارات ويعزز تنافسياتها بين حكومات العالم.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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