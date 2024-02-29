مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يستعرض أفضل الإنجازات الإماراتية المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي معرض «الإمارات تبتكر» في بوليفارد أبراج الإمارات بدبي، في الفترة من 27 إلى 29 فبراير الجاري، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، في مبادرة تهدف للتعريف بأفضل الابتكارات الحكومية المطبقة في دولة الإمارات، واستعراض الإنجازات المبتكرة للجهات على المستويين الاتحادي والمحلي.

وبالتزامن مع المعرض، نظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي جلسات حوارية تفاعلية تركز على المواضيع المرتبطة بالابتكار، بحضور ومشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، شارك بها عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تشمل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومجلس دبي للشباب ومدرسة المواكب.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن شهر الإمارات للابتكار يمثل فرصة مثالية للاحتفاء بالمبتكرين والابتكار في القطاع الحكومي، وإنجازاتهم في تطوير الممارسات والمنهجيات المبتكرة، بما يحفزهم على تعزيز الجهود وتكثيف العمل، للارتقاء بريادة حكومة دولة الإمارات والوصول بها إلى مصاف الحكومة الأكثر ابتكاراً في العالم.

وقالت هدى الهاشمي: إن معرض الإمارات تبتكر يمثل في دورة هذا العام منصة لعرض أبرز الإنجازات المبتكرة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ويوفر الفرصة للمهتمين من كوادر الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع لحضور سلسلة جلسات حوارية تفاعلية ملهمة، تركز على المواضيع المرتبطة بالابتكار، وتستعرض أهم التوجهات الحالية والمستقبلية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الابتكار في صناعة المستقبل، ويلهم الأفراد لبدء رحلتهم الخاصة مع الابتكار في مختلف مجالات عملهم وتخصصاتهم.

تجارب

وشهد معرض الإمارات تبتكر مشاركات حكومية متنوعة، إذ عرفت وزارة الخارجية زوار المعرض بتجربتها المبتكرة المتمثلة في نظام تصديق المستندات الإلكتروني «eDAS» الذي تم إطلاقه في فبراير 2023، وهو عبارة عن منصة رقمية متطورة تسهل عمليات تصديق مختلف أنواع المستندات الرسمية الشخصية والتجارية، وتستخدم نظام خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الوثائق، ما يسرع وقت المعالجة ويحسّن من دقة المعلومات، وقد عملت المنصة على إصدار تصديقات رقمية دون الحاجة إلى ملصقات وطوابع على الوثائق، وقد أدى ذلك إلى توفير الوقت للمتعامل وتقليص استهلاك الورق، ما كان له تأثير كبير على البصمة الكربونية للخدمة.

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