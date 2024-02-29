ملتقى شباب دبي يؤكد أهمية تشجيع الأجيال على الابتكار

المصدر: دبي - مريم العلي

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أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أهمية تمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة للأجيال الجديدة وتمكينها في مختلف المجالات إيماناً بأنها ركيزة المستقبل.

جاء ذلك خلال ملتقى شباب دبي الأول، الذي يقام ضمن أسبوع الابتكار في دبي.

وتحدث عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خلال الملتقى، ‏عن أهمية الموازنة بين الشغف والاستدامة والابتكار، وكيف يمكن للمبتكر أن يبدع خارج الصندوق، كما تطرق إلى قضية توجيه التطور عبر الذكاء الاصطناعي لخدمة الأفراد.

‏وقال رائد الفضاء هزاع المنصوري إن شغف الشباب وطموحهم يعد الوقود الذي يطلق طاقاتهم الإبداعية، وشدد على أهمية اتباع الشغف لكي يتمكن الشخص من تحقيق النجاح.

مسيرة الإبداع

‏وأشاد محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، بأهمية ترسيخ الابتكار وفتح المجالات للشباب، مشيراً إلى أن الدولة تحرص على تهيئة البيئة بكل ما يحتاجه الفرد من التأسيس التعليمي ومساحات الإبداع والمبادرات التي من شأنها تطوير ودعم خبرة قادة المستقبل.

‏ولفتت مريم المنصوري «رائدة الابتكار» إلى أن شهر «الإمارات للابتكار» يخدم جميع فئات المجتمع، وأن هذه الفترة فرصة ذهبية لكل مبدع إماراتي من جميع الفئات العمرية ليثبت نفسه ويظهر ابتكاراته.

‏وقالت ميثاء القرقاوي، نائب رئيس مجلس الإمارات للشباب مديرة مشاريع المجلس التنفيذي لحكومة دبي، إن قيادة الإمارات أتاحت للشباب فرصة تطبيق ابتكاراتهم واعتمادها مجتمعياً.

‏ولفت عمر الأنصاري، رئيس مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إلى أن البيئة المحيطة من شأنها أن تصنع الشباب وتعمل على تهيئتهم، وحث الشباب الإماراتي على التدقيق في اختيار توجهاتهم وتحديد خططهم المستقبلية.

ولفت حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب، إلى أن هذا الحدث فرصة لنقل الخبرات والمعرفة وتشكيل حلقة وصل مع شباب اليوم، حيث احتوى الملتقى على عدة ورش تثقيفية من شأنها تأسيس أفكار المبدعين وتدريبهم على كيفية عرض ابتكاراتهم.

واختتم الملتقى بتكريم شركاء مجلس دبي للشباب الذين كانوا سبباً في دعم توجهات المجلس وطاقات الشباب، وتم تقديم الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاز هذا الحدث المهم الذي يعزز دور الشباب في بناء المستقبل وتحقيق رؤية الإمارات 2071.

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