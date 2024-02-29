«دبي العطاء» تطلق حملتها الرمضانية «غزة في القلب»

المصدر: دبي - وام

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أطلقت دبي العطاء، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة «UN DGC»، مبادرة «غزة في القلب»، وهي حملة رمضانية لجمع التبرعات تهدف إلى دعوة المجتمع الإماراتي لجمع التبرعات من أجل توفير الإغاثة الطارئة لسكان غزة، بهدف إبراز الدور الإنساني وتقديم المزيد من الدعم لأفراد المجتمع الإماراتي.

وبناء على النجاح المستمر لمبادرة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها دولة الإمارات، ستُترجم الحملة إلى دعم طارئ وملموس، حيث ستُوجه جميع التبرعات لتوفير وجبات وسلال طعام بالإضافة إلى خيم مقاومة للمياه والحرائق.

ووقعت «دبي العطاء»، شراكة استراتيجية مع مؤسسة المعونة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى «أنيرا»، باعتبارها الشريك المنفذ، حيث ستعمل «أنيرا» بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية لفتح ممرات المساعدات من أجل تقديم الإغاثة العاجلة.

وقال الدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: كانت استجابة الإمارات ودورها الإنساني حاضرة في أزمة غزة بصورة فورية، حيث تضافرت جهود كافة الجهات في الدولة، بما في ذلك حكومة دولة الإمارات والمؤسسات الخيرية والإنسانية والشركات، بالإضافة إلى أفراد المجتمع، من أجل توفير مساعدات عاجلة من خلال حملة «غزة في القلب».

وقال شون كارول الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة «أنيرا»: مع اقتراب شهر رمضان، يتطلع الجميع لإحداث تأثير إيجابي في غزة، بدعم من المجتمع الإماراتي والشراكة الاستراتيجية مع دبي العطاء، لافتاً إلى أنه منذ 7 أكتوبر قدمت «أنيرا» ما يقرب من 20 مليون وجبة في غزة، متطلعاً إلى تقديم ما لا يقل عن 5 ملايين وجبة أخرى خلال شهر رمضان.

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