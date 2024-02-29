رئيس الدولة يبحث التعاون مع رئيس القمر المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة ــ الاتحاد القمري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حضر خلالها حفل انضمام جمهورية القمر رسمياً إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الـ13 للمنظمة الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وبحث سموه والرئيس غزالي عثماني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية القمر، وفرص تطويرها في مختلف الجوانب، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يتسق مع أولويات البلدين وتطلعاتهما إلى التنمية والازدهار المستدام.

كما تناول اللقاء الأهمية التي تكمن في انضمام القمر المتحدة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في تسريع جهودها التنموية وإتاحة الفرص لمزيد من الشراكات الاستثمارية التي تدعم اقتصادها الوطني بما يعود بالخير على شعبها.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضور

حضر مجلس قصر البحر كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف والمواطنين.

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