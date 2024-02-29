محمد بن راشد يزور حديقة مشرف في دبي

المصدر: دبي - البيان

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حديقة مشرف الوطنية، التي تعد من أقدم الحدائق في دبي، وتبلغ مساحتها 81 مليون قدم مربعة.

وقام سموه بممارسة رياضة المشي في المسار الجبلي المخصص ضمن الحديقة، ويُعدّ المسار الأول من نوعه في قلب إمارة دبي، كونه يحوي مسارات متعددة المستويات، الأول المسار الأصفر الترفيهي بطول 8.3 كم، والثاني المسار البرتقالي الرياضي بطول 1.4 كم، وذلك تلبية لاحتياجات محبي رياضة المشي الجبلي لتمكينهم من ممارسة رياضتهم بشكل مميز وتجربة آمنة وسليمة.

ويقدم المسار الجبلي المخصص للمشي في حديقة مشرف الوطنية فرصة فريدة لمحبي رياضات المشي والتسلق والمغامرات لخوض التجربة والاستمتاع بالمرافق المتاحة.

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