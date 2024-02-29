توقيع مذكرة تفاهم بين «إدارة أمن المواصلات و«فلاي دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة أمن المواصلات بدبي وشركة «فلاي دبي»، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، وحمد محمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل المؤسسي، إلى جانب تطوير الشراكة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتقديم الخدمات الأمنية والفنية والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية التي تتيح تقديم أفضل الخدمات.

وقال العميد عبيد الحثبور إن توقيع مذكرة التفاهم مع «فلاي دبي» يأتي في إطار تعزيز قنوات الاتصال والتعاون بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي لتعزيز سلامة التنقل وتوفير بيئة آمنة للمجتمع. كما أعرب حمد محمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع إدارة أمن المواصلات بدبي، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات مثل التطوير والتدريب وتبادل الخبرات وتقديم الخدمات الأمنية والفنية.

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