أحمد بن محمد: 2000 مشارك يجتمعون في دبي لمناقشة التنقّل المستدام

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظّمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «التنقل المستدام وجودة الحياة»، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على منصة «إكس»: «شهدت (اليوم) جانباً من فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة... 2000 من الخبراء والباحثين والمتخصصين يجتمعون في دبي لمناقشة التنقّل المستدام والمساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع عالمياً من خلال النقاشات الموسعة واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات».

مشاركة

ويشارك في الحدث أكثر من 2000 مشارك من مسؤولي الهيئات الحكومية والمؤسسات المعنية بقطاع المواصلات، و65 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في قطاع النقل العام من 22 دولة، ويصاحب المؤتمر، معرض للمواصلات العامة تشارك فيه قرابة 50 مؤسسة وشركة من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر انعقاد المؤتمر، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ورينيه أميلكار، رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، ومحمد المزغني، الأمين العام للاتحاد، وحضر حفل الافتتاح رؤساء الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب نخبة كبيرة من الخبراء العالميين المتخصصين في مجال النقل.

وشاهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور، فيلماً سلط الضوء على الدورات الماضية للمؤتمر والمعرض المصاحب له، وما حققه من سمعة طيبة، والإقبال المستمر من الشركاء على رعايته والموضوعات الحيوية التي ناقشها.

وأعربت رينيه أميلكار، رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، عن سعادتها بتنظيم الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، الذي أصبح منصة عالمية لاستقطاب الخبراء والباحثين والمهتمين وصُناع القرار للمشاركة في مستقبل أفضل لوسائل النقل العام.

وأكدت أن استضافة دبي لمؤتمر ومعرض النقل يؤكد مكانتها الدولية وما تمتلكه من مقومات كبيرة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والتنقل الحضري، وجودة الحياة لسكانها وزوارها.

وأفادت أن دبي ستستضيف عام 2026، أكبر تجمع في العالم يركز على تطوير وسائل النقل العام، وهي القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات، وستكون هذه الاستضافة الثانية لمدينة دبي، حيث سبق أن نظمت الدورة التاسعة والخمسين للمؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد العالمي للمواصلات العامة عام 2011 .

من جانبه تطرّق البروفسور كارلو راتي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، بعنوان «المدن الذكية.. البيانات والمجتمعات»، لدور التخطيط في رسم مستقبل المدن استناداً للبيانات والأرقام الواقعية وأعداد السكان المتوقعة، والمساحات المتاحة للتشييد والبناء وكيفية تقسيمها بطريقة غير متداخلة تتسم بالبساطة وأن تتناسب مع واقع المستقبل التي ستشيد فيه.

وخلال الافتتاح، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، البروفيسور كارلو راتي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المتحدث الرئيس في المؤتمر، كما كرّم سموه الرعاة الاستراتيجيين والرئيسيين للمؤتمر، وهم: شركة سويدان التجارية ذ.م.م (من مجموعة النابودة التجارية)، وشركتا «فامكو» و«فولفو» التابعتان لمجموعة الفطيم للسيارات، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، و«هيونداي» (شركة جمعة الماجد)، واتصالات، وشركة سالك، وتاكسي العربية.

وتفقّد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي مطر الطاير، المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي يشارك فيه 50 جهة عارضة من 20 دولة حول العالم، يقدمون أحدث التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى إحداث ثورة في أنظمة النقل والمواصلات وتعزيز حلول النقل المستدامة.

شراكة استراتيجية

وأعرب معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق، عن اعتزازه بالشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، التي بدأت مع تأسيس هيئة الطرق والمواصلات عام 2005، وتوجت باستضافة دبي عام 2011 مؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، الذي عقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعززت هذه الشراكة، بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنقل المتميّز، وتنظيم أربع دورات من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيشهد عام 2026 استضافة دبي للقمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، مؤكداً أن هذه الاستضافة ترسخ مكانة إمارة دبي باعتبارها الوجهة المفضلة لاستضافة الفعاليات الدولية، كما تعكس ثقة المنظمات والمؤسسات الدولية بالمكانة والسمعة المتميزة التي تتمتع بها إمارة دبي على الصعيد العالمي، وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية.

موضوعات حيوية

ويسلط المؤتمر، المُقام تحت شعار «التنقل المستدام وجودة الحياة»، الضوء على أحدث التطورات التقنية وأفضل الممارسات العالمية في مجال النقل والمواصلات، وابتكارات التنقل الحضري وتحقيق هدف انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وأهمية التنقل المستدام في مواجهة التحديات البيئية الملحّة.

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