وفد وكالة أنباء الإمارات يبحث في رواندا التعاون الإعلامي

المصدر: كيغالي - وام

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بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام» برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، آفاق التعاون مع عدد من المؤسسات الإعلامية في كيغالي، عاصمة جمهورية رواندا، وسبل تعزيز التبادل الإخباري الثنائي.

وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل إخباري بين «وام» وكل من صحيفة «ذا نيو تايمز The New times» ومؤسسة «IGIHE» الإعلامية و«الوكالة الأفريقية للأنباء ANA» وإذاعة «رويال أف إم» التابعة لجامعة «مونت كيغالي Radio Royal FAM».

كما زار الوفد الهيئة الرواندية للبث «Rwanda Broadcast Agency»، وجامعتي «مونت كيغالي Mount Kigali University» و«رواندا University of Rwanda» والتقى المعنيين في كليات الإعلام التابعة لهما.

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