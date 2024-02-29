12 مليون درهم لدعم برنامج «طب وعلوم» في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أشادت هيئة الصحة بدبي بقيمة وأهمية المساهمات والدعم المجتمعي، وكل أشكال الرعاية الموجهة للقطاع الصحي بمجالاته المختلفة ومشروعات الاستراتيجية ومبادراته، والتي من شأنها ترسيخ قيم العطاء التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، فضلاً عن تسريع تنفيذ البرامج التطويرية.

جاء ذلك بمناسبة الدعم المادي البالغ قدره 12.120 مليون درهم، الذي قدمه بنك دبي الإسلامي، لتعزيز برنامج «طب وعلوم» الذي تنفذه الهيئة، وتستقطب من خلاله الطلبة المواطنين المتفوقين والمتميزين، لدراسة الطب والعلوم الصحية بشكل عام.

وقدم البنك دعمه للبرنامج، بموجب اتفاقية، تم توقيعها، أمس في مقر البنك بدبي، حيث وقع عن الهيئة أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وعن بنك دبي الإسلامي نواف الريسي مدير خدمات الدعم المجتمعية في البنك.

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