«دبي للجودة» تطلق جائزتي التميز الطبي والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة دبي للجودة عن إطلاق جائزة التميز الطبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجائزة الذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والتميز المؤسسي في القطاعات كافة، وخاصة قطاع الصحة وقطاع التكنولوجيا، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني في دبي رئيس مجموعة طيران الإمارات، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

وتم الإطلاق خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس، بحضور الشيخة الدكتورة علياء القاسمي، رئيس المجموعة الفرعية للتميز الطبي، وأحمد الزرعوني، رئيس المجموعة الفرعية للذكاء الاصطناعي، والدكتور رامي شاهين، أمين عام جائزة الذكاء الاصطناعي، والدكتور عادل سجواني، رئيس لجنة التحكيم، وسميرة محمد، مدير عام مجموعة دبي للجودة، ولفيف من الإعلاميين ومؤثري التواصل الاجتماعي.

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