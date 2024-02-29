«تنمية المجتمع» و«التعليم والمعرفة» في أبوظبي توقعان مذكرة تفاهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي مذكرة تفاهم مع دائرة التعليم والمعرفة بشأن التعاون المشترك لترخيص مهنيّي الرعاية الاجتماعية للعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة في أبوظبي.

وتهدف المذكرة إلى تنسيق وتكامل الأدوار بين الدائرتين فيما يتعلق بالبرامج المشتركة ذات الأولوية بين القطاعين الاجتماعي والتعليمي، وتنسيق وتحديد الأدوار المتعلقة بترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المدارس الخاصة، والمؤسسات التعليمية المرخصة من دائرة التعليم والمعرفة، إلى جانب التعاون والتنسيق في المجالات التنظيمية المتعلقة بالقطاعين الاجتماعي والتعليمي، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال وكل ما تقتضيه طبيعة العمل وما يستجد عليها.

ونصت المذكرة على تشكيل لجنة عليا مشتركة من الإدارة العليا للطرفين لمتابعة تنفيذ جميع بنود المذكرة، تتولى تحديد الأولويات وتشكيل فرق عمل ومتابعة أدائها، ومناقشة واعتماد توصياتها، والعمل على وضع آليات واضحة لتفعيل التعاون ورفع تقارير الإنجاز على أساس ربع سنوي للإدارة العليا لدى الطرفين.

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