«دبي القضائي» يحتفي بتخريج الدفعة 12 من «دبلوم العلوم القانونية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى معهد دبي القضائي بتخريج الدفعة الثانية عشرة من منتسبي دبلوم العلوم القانونية والقضائيّة المخصّص لأعضاء النيابة العامة بدبي، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي.

وشهد الحفل الذي عُقد في مكتبة محمد بن راشد، حضور الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، والمستشار الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي رئيس جهاز التفتيش القضائي بدبي، والمستشار عبد المنعم سالم بن سويدان، ورؤساء المحاكم والمحامين العامين إلى جانب أهالي المنتسبين.

طموح

وأعرب المستشار عصام عيسى الحميدان عن فخره بالخريجين وطموحهم اللامحدود، وإصرارهم على التطلّع نحو المستقبل، والتزامهم بقيم العدالة والنزاهة والشفافية والعمل بروح الفريق الواحد.

وقال: «نُدرك أهمية تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في القطاعين القضائي والعدلي في دبي ودولة الإمارات عموماً، لما له من دور حيوي في ترسيخ المنظومة القضائية، والمساهمة في خلق بيئة عادلة تعزز احترام وسيادة القانون بين أوساط المجتمع».

وأضاف: «لطالما كان تمكين جيل الشباب الهدف الأول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبارهم أغلى موارد الإمارات وأبطال قصّة نجاحها، لذا ومن خلال نهج التدريب والتطوير المستمرّ في معهد دبي القضائي، وبالتعاون مع كافة الشركاء من السلطة القضائيّة؛ يتجسّد التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وطموحها بالوصول بمنظومتنا القضائيّة في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء لتكون دبي أفضل مدن العالم وأكثرها عدالة».

جهود

بدورها، قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي: «تُواصل الإمارة بحكمة قيادتها وجهود أبنائها المخلصين وبخطوات ثابتة ومبادرات مدروسة؛ الارتقاء ببيئتها التشريعية والقضائية، لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة، وصولاً إلى منظومة قضائيّة هدفها تسريع مسارات التنمية وترسيخ سعادة الإنسان ورفاهه وتقدّمه».

وأضافت: «وفي معهد دبي القضائي تتكامل جهودنا مع جهود المجلس القضائي في إمارة دبي، لترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والتأكد من جاهزية البنية القانونية والقضائية حاضراً ومستقبلاً بكفاءات مواطنة ومؤهلة. وهنا يأتي دور المعهد الحيوي في المساهمة بدعم مسيرة القطاع القضائي والعدلي بمنظومة تدريبية ومعرفية متكاملة قادرة على بناء كفاءات قضائية وقانونية مؤهلة لتحقيق عدالة ناجزة وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية تماشياً مع مبادئ ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتطلعاته لمنظومة التقاضي في الإمارة. واليوم نقف شاهدين على جزء من نتاج التعليم والتدريب المستمر، فخورون بخريجينا وكلاء النيابة العامة ودورهم الرائد في تحقيق العدالة، وبمدربينا ذوي الخبرة وبكوادرنا المتميزة في المعهد».

وفي كلمة الخريجين التي ألقاها بالنيابة عنهم المستشار محمد السيد عبدالله الهاشمي؛ أشاد بالدعم والاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة الرشيدة لأبنائها في سبيل تحفيزهم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز