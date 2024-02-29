«كهرباء دبي» ونادي دبي لأصحاب الهمم يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من نادي دبي لأصحاب الهمم برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة النادي، وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي.

وناقش الطرفان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ونادي دبي لأصحاب الهمم لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى دمج وتمكين أصحاب الهمم، ونقل وتوطين المعرفة ورفع الوعي وبناء القدرات، وتعمل الجهتان على إطلاق المبادرات والفعاليات والبرامج الملهمة والفعالة الهادفة إلى تنمية شغف ومواهب أصحاب الهمم بالإبداع والابتكار والفنون، وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، وتوسيع مداركهم ومعارفهم، وتشجيعهم على التعلم المستمر، بما يمكّنهم من الاندماج في المجتمع، والانخراط بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

تمكين

وقال معالي سعيد الطاير: «ندعم في الهيئة السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، حيث انطلقت رحلة الهيئة في تمكين أصحاب الهمم، بدءاً من التزامنا بتضمين دمج وتمكين أصحاب الهمم في المنظومة المؤسسية، ودعم اندماجهم وأسرهم في المجتمع. وبالتواؤم مع الاستراتيجيات المحلية وأفضل الممارسات العالمية وبناء على النموذج المستند إلى الحقوق، أطلقنا استراتيجية الهيئة لأصحاب الهمم ضمن أربعة محاور رئيسة: الموظفون، والمتعاملون، والمجتمع، والشركاء، وعملنا على رصد الميزانيات المؤسسية للمشاريع والمبادرات الدامجة».

وأضاف معالي الطاير: «حققت الهيئة جميع المتطلبات والمعايير الحكومية من خلال تأهيل المباني والمرافق ومراكز الخدمة والخدمات والمعلومات، بما يضمن تسهيل وصول أصحاب الهمم لها، وضمان الصحة والسلامة لهم في جميع الأوقات. ونظمت الهيئة ورعت أكثر من 95 مبادرة مجتمعية في الفترة ما بين 2015 ــــ2023. كما عملت على نقل المعرفة وتصدير ممارسات الهيئة الفضلى إلى الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى توجيه الشركات التابعة لها للعمل على تضمين دمج أصحاب الهمم».

مبادرات

من جهته، أشاد ثاني جمعة بالرقاد بجهود الهيئة ودورها الكبير في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال المشاريع والمبادرات المستدامة، مثمناً تعاونها مع النادي في إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الملهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية لتعزيز سعادة وجودة حياة أصحاب الهمم، وترسيخ ثقافة المشاركة في المبادرات المجتمعية.

وقال: «أسهمت مبادرات الهيئة المبتكرة في دمج وتوظيف أصحاب الهمم في جعلها إحدى أبرز المؤسسات الحكومية الرائدة في هذا المجال في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، والتي ظلت تؤكد أهمية دورهم في تحقيق التنمية المستدامة. وينطلق التعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي ونادي دبي لأصحاب الهمم من تكامل جهود الطرفين لتقديم كل مقومات النجاح لأصحاب الهمم، والحرص على تحقيق رؤية حكومة دبي في دعم وتمكين أصحاب الهمم بعد أن باتت دبي مدينة صديقة لهذه الفئة، بما يسهم في تعزيز سعادتهم والارتقاء بجودة حياتهم وفق النهج المرسوم، وصولاً إلى الغاية المبتغاة، مشيراً إلى أن مبادرات الهيئة ستحقق اندماج أصحاب الهمم في كافة المجالات من أجل ترك بصمة في المجتمع تعزيزاً للشراكات بين مختلف قطاعات المجتمع، مبيناً أن النجاحات التي ظل يحققها أصحاب الهمم في كافة المجالات ثمرة الدعم والاهتمام الكبيرين من قيادتنا الرشيدة لتحقيق طموحاتهم المطلوبة على الصُعد كافة».

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