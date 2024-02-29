شرطة أبوظبي توظف الرسومات ثلاثية الأبعاد في التوعية المرورية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تطلق مديرية المرور والدوريات الأمنية بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فيديوهات التوعية المرورية باستخدام تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد CGI للتأثيرات المرئية، والتي تتم مشاهدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي لنقل صور تتميز بجودتها العالية المطابقة لأرض الواقع.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بتسخير أحدث التقنيات والحلول الذكية في التوعية المرورية والنهوض بالعمل الأمني، ورفع مستوى التنافسية، وذلك تحقيقاً لرؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى تقديم خدمات حكومية ذكية وتفاعلية تزامناً مع التحولات في الاهتمام بمسيرة الإبداع والابتكار والحلول الذكية. وأوضح أن فيديوهات تقنية الرسومات ثلاثية الأبعاد CGI تهدف إلى تعميق التوعية المرورية بين الجماهير وترسيخ السلوكيات السليمة بينهم.

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