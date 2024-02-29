محاكم دبي والقنصلية الهندية تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.

وتم خلال اللقاء الذي جرى في مقر محاكم دبي، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة، بما في ذلك القضايا القانونية والقضائية، وأكد كلا الطرفين أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال القضاء والقانون، بما يخدم مصلحة العدالة ويسهم في تطوير النظام القضائي بين الجانبين.

وأشاد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي بالعلاقات القائمة بين الإمارات والهند، وأن هذا اللقاء كان فرصة قيمة لتبادل الآراء والنقاش حول سبل تعزيز التعاون القانوني بين الجانبين، وأكد أيضاً الأهمية البالغة لتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز التفاهم المشترك في مجالات القانون والعدالة، ويعتبر هذا التواصل الثري بين محاكم دبي والقنصلية العامة لجمهورية الهند في دبي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني والثقافي بين البلدين، ستعمل على توفير مزيد من الفرص لتعزيز هذه العلاقات في المستقبل.

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