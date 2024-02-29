جمعية الصحفيين تنظم ملتقى «العلاقات الصحفية وتحديات المصادر»

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت جمعية الصحفيين في مقرها بأبوظبي، ملتقى «العلاقات الصحفية وتحديات المصادر»، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين وخبراء الاتصال الحكومي.

أدار الملتقى عمر السعيدي، رئيس الهيئة الإدارية بجمعية الصحفيين الإماراتية فرع أبوظبي، والذي أكد الدور الفاعل لهذه الملتقيات واللقاءات الإعلامية في تطوير منظومة العمل في القطاع الإعلامي بالدولة.

وأكد فيصل بن حريز، مدير إدارة علاقات الأخبار في قناة سكاي نيوز عربية، أهمية بناء الثقة والشراكة الفاعلة لضمان انتشار المحتوى الإخباري، بما يخدم الطرفين ويحقق الأهداف المرجوة من الرسالة الإعلامية وتوصيلها للجمهور المستهدف حسب توجهات كل جهة. ومن جهتها، أشارت فاطمة الشريقي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في صندوق أبوظبي للتقاعد، إلى أن ظهور الإعلام الرقمي أضاف الكثير من المميزات لتحقيق وصول المعلومات إلى الجمهور بطريقة سهلة وسريعة.

وتطرقت أحلام الفيل، مدير إدارة الاتصال في هيئة تنظيم الاتصالات، إلى موضوع التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، لا سيما في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها على مختلف المجال، وبخاصة القطاع الإعلامي. و أشار عبدالعزيز المعمري، خبير في مجال الاتصال الحكومي، إلى أن مواجهة التحديات المرتبطة بعمل الصحفيين والتواصل الفعال مع إدارات الاتصال، تتطلب دعم المسؤولين في المؤسسات للظهور الإعلامي، ما يشكل دافعاً قوياً لبناء علاقات متكاملة مع المؤسسات الإعلامية.

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