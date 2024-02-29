الشرطة السياحية بدبي تعزز التوعية بين منقذي الشواطئ

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، محاضرة توعوية لمُنقذي الشواطئ، وحراس الأمن.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار توجيهات العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، ومتابعة العميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، لتعزيز الجهود التوعوية بالخدمات الأمنية بين مختلف المناطق التي يُقبل عليها السياح والزوار.

واستهدفت المحاضرة 25 من المنقذين وحراس الأمن، بهدف تعزيز وعيهم بالخدمات الأمنية الخاصة بالسياح والزوار، وتحديد قنوات التواصل المعتمدة في التقديم على الخدمات، وكيفية توجيه هذه الفئات تجاه خدمات شرطة دبي وقنوات اتصالها، حرصاً على سعادة مرتادي الشواطئ والارتقاء بجودة حياتهم، وضمان اتباعهم لتعليمات وإجراءات السلامة والقوانين المعمول بها، وذلك بالشراكة مع بلدية دبي.

قدم المحاضرات التوعوية كل من ملازم أول عبد الله المهيري من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وملازم أول راشد المنصوري رئيس قسم أمن الشواطئ بالإنابة في إدارة الشرطة السياحية، وملازم حسين السعدي من إدارة الشرطة السياحية، وملازم حامد الرشيدي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وملازم ميره الجلاف من إدارة المباحث الإلكترونية.

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