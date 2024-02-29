رئيس كوستاريكا السابق: الإمارات مثال استثنائي وبلد يمتلك رؤية للمستقبل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خوسيه ماريا فيغيريس، الرئيس السابق لكوستاريكا، أن دولة الإمارات تعتبر مثالاً استثنائياً يمكن للعالم أن يراه ويستفيد من تجربته.

وقال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش النسخة الثالثة من قمة إنفستوبيا التي انطلقت فعالياتها في أبوظبي، اليوم: «إن الإمارات دولة لديها رؤية وخطة واضحة للغاية لما تريد القيام به، وهي تتحرك بسرعة إلى الأمام».

وفيما يخص الاستثمار وآليات تشجيعه، دعا العالم إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية التي باتت مثالاً ملفتاً.

واعتبر الرئيس فيغيريس قمة إنفستوبيا تجمعاً رائعاً ومهماً في عالم الاستثمار، حيث لا يقتصر الحدث على جمع أصحاب رأس المال فقط، بل يجمع القيادات الفكرية لمناقشة الأحداث العالمية وما يمكن أن يبدو عليه المستقبل.

وأكد أهمية الدور الذي تلعبه الإمارات على مختلف المستويات، إذ قال: «إن الدور القيادي لدولة الإمارات مشجع للغاية في عالم أصبح أكثر انقساماً».

وقال: «لدى هذا البلد رؤية واضحة للغاية تجعله سباقاً وقادراً على استشراف المستقبل ليضع نفسه في عالم الغد»، لافتاً إلى أن وضوح الرؤية هذا يجذب الاستثمار.

وأضاف: «هذا الاستثمار يخلق الثروة ويخلق الفرص للبلاد لمواصلة المضي قدمًا فيما يتعلق بالاقتصاد الجديد».

وقال: «الاقتصاد الجديد هو اقتصاد منخفض الكربون، وقد أصبحت دولة الإمارات رائدة في التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة».

وأفاد بأن الدول الأخرى تحتاج إلى خطة، فلا يمكن المضي قدماً في عالم اليوم كدولة إذا لم يكن لديها رؤية وخطة، وبالتالي يمكن الاستفادة من تجربة الإمارات في هذا الإطار.

وأكد أهمية تضافر الجهود ما بين القطاعين الخاص والحكومي، ليعملا معاً بانسجام لخلق فرص الرفاهية التي يستحقها الناس.

وحول العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وكوستاريكا، أكد الرئيس السابق فيغيريس، أنها علاقات جيدة وتتحسن بشكل تصاعدي.

وقال: «هناك قدر هائل يمكننا أن نتعلمه من دولة الإمارات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز