سعود بن صقر يحضر حفل عشاء للمشاركين في «قمة العرب للطيران» برأس الخيمة

المصدر: وام

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، حفل العشاء الذي نظّمته هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في فندق والدورف أستوريا، للمشاركين في "قمة العرب للطيران" بحضور أعضاء المجلس العالمي للسفر والسياحة والتي استضافتها رأس الخيمة على مدار يومين.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات المتعلّقة بقطاع السفر والسياحة، وأهميته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والاجتماعي، بما يضمن تحقيق المزيد من الازدهار لمختلف دول العالم.

وأكد سموه أن إمارة رأس الخيمة حريصة على تعزيز العمل المشترك من أجل نمو حركة السياحة والسفر في الدولة والمنطقة والعالم، والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون الدولي.

واستمع سموّه من المشاركين إلى التوصيات التي خرجت بها القمة لتعزيز استدامة قطاع السفر والسياحة في المنطقة العربية والعالم عبر التأكيد على أهمية العمل مع الحكومات لزيادة الوعي بأهمية السياحة، وانعكاسها الإيجابي على تنمية المجتمعات المحلية.

من جانبهم عبر المشاركون، عن بالغ شكرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدين أن القطاع السياحي في الإمارة، يشهد نقلة نوعية، ويتمتّع بآفاق واعدة للنمو والازدهار في ظلّ اهتمام سموه ورؤيته الطموحة لهذا القطاع، والتي قادت لأن تمتلك الإمارة مكانة ريادية وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

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