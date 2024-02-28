"الطوارئ والأزمات" تؤكد الجاهزية لمواجهة المنخفض الجوي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية، جاهزية واستعداد الجهات للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يمر بالدولة، من خلال عقد سلسلة من اجتماعات فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، التي كانت بحضور وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت الهيئة جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المنخفض، من خلال المتابعة المستمرة للمستجدات واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية كل ضمن اختصاصه، إضافة إلى جاهزية جميع خطط استمرارية الأعمال للجهات الحيوية، وسيتم تفعيلها بعد دراسة وتقييم ظروف المنخفض الجوي وتبعاته في المناطق التي قد تتأثر به.

ومن خلال المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية، أكدت وزارة الداخلية وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة لضمان أمن وسلامة الجميع، داعيةً الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام باشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية، وتأمين مركباتهم خاصة في المناطق التي قد تشهد أمطار غزيرة وتساقط البرد، والحذر عند القيادة والابتعاد عن مجاري المياه والسيول والمناطق الوعرة مثل الجبال.

كما أهابت الهيئة والجهات المعنية بضرورة استقاء أخبار المنخفض الجوي من الجهات الرسمية في الدولة، مشددة على ضرورة عدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز