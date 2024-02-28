دبي تهدي المسلمين تطبيقاً لحساب مواقيت الصلاة حول العالم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي جميع المسلمين حول العالم تطبيقاً جديداً لحساب مواقيت الصلاة واتجاه القبلة، يمتاز بدقة عالية لا توجد في غيره من التطبيقات المتخصصة.

ويعتبر «دُلوك DXB» الموجود على متجري «أبل» و«أندرويد» أول تطبيق عالمي يصدر عن مؤسسة حكومية شرعية متخصصة، وهي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع مركز الفلك الدولي.

ويحتوي التطبيق على شاشات مختصرة بأشكال وأحجام متنوعة، ويدعم جميع أنظمة التشغيل للهواتف والأجهزة اللوحية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو أول تطبيق صديق لأصحاب الهمم في هذا المجال.

ويتمتع «دُلوك DXB» بمزايا عدة، أبرزها: أنه يوفر مواقيت صلاة دقيقة وموثوقة مطابقة أو مقاربة جداً للمواقيت الرسمية في أغلب الدول الإسلامية، ودقيقة لغيرها من دول العالم، كما يعرض اتجاه القبلة بطرق متعددة، كالبوصلة والواقع المعزز، وصورة 360 درجة للكعبة المشرفة، وكذا من خلال الخريطة.

كما يمكنه تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم بدقة وتلقائية، واختيار اسم المدينة المخزنة فيه، من بين نحو 50 ألف مدينة تتبع 190 دولة، أو عن طريق المكان الذي تحدده على خريطة العالم.

ويصدر التطبيق تنبيهات وقتي الأذان والإقامة، وأخرى قبل وقت الأذان، كما يوفر خاصية التحويل بين التاريخين الهجري والميلادي، عطفاً على تقويم أوائل الأشهر الهجرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز