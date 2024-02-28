الإمارات غداً.. انخفاض في درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س، مشيراً إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى شديد الإضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والثاني عند الساعة 04:05 والجزر الأول عند الساعة 09:37 والثاني عند الساعة 21:39.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون الموج متوسطاً إلى مضطرب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:53 والثاني عند الساعة 00:14 والجزر الأول عند الساعة 18:04 والثاني عند الساعة 07:01.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 16 60 45

دبي 23 17 60 45

الشارقة 24 16 60 45

عجمان 25 18 60 60

أم القيوين 24 16 60 50

رأس الخيمة 26 15 60 55

الفجيرة 25 17 55 55

العـين 25 14 80 35

ليوا 22 12 65 40

الرويس 20 13 60 45

السلع 21 12 55 45

دلـمـا 21 15 60 45

طنب الكبرى 22 16 65 45

طنب الصغرى 22 16 65 45

أبو موسى 22 16 65 35.

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