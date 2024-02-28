مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعلن عن فتح باب التسجيل للمواطنين للعام الدراسي القادم 2024-2025

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للمواطنين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025 وذلك لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024 ولغاية 15 مارس 2024، وبينت المؤسسة أن التسجيل سيستهدف الطلبة الملتحقين لأول مرة والراغبين بالانتقال من المدارس الخاصة داخل الدولة وللمنتقلين من مدارس خارج الدولة.

وأكدت المؤسسة ضرورة الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المعلنة لتمكينها من التخطيط المسبق لعملياتها وتنفيذها بكل كفاءة، ما يرفع من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي القادم، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الطلبة واولياء الأمور، إذ تتضمن عمليات المؤسسة التشغيلية التخطيط للنقل المدرسي وتوفير الكتب الدراسية وغيرها.

ولفتت المؤسسة إلى أهمية اختيار المدرسة التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب عند عملية التسجيل، إلى جانب الالتزام بشروط التسجيل لكافة المسارات التعليمية المتاحة على موقع المؤسسة الإلكتروني، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر موقعها والتطبيق الذكي، كما بالإمكان التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالمؤسسة لمزيد من الاستفسارات عن التسجيل وللحصول على الدعم التقني اللازم.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة توفير بيانات ووثائق دقيقة لإنجاز عملية التسجيل، لافتةً إلى ضرورة متابعة ولي الأمر لطلب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة لتوفير أي مرفقات أو مستندات غير مكتملة.

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