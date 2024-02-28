أحمد بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "إدارة أمن المواصلات و "فلاي دبي"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة أمن المواصلات بدبي و شركة فلاي دبي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي افتتحه سموه اليوم (الأربعاء) وتنظّمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "التنقل المستدام وجودة الحياة"، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم العميد عبيد الحثبور, مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، وحمد محمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي".

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل المؤسسي، إلى جانب تطوير الشراكة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتقديم الخدمات الأمنية والفنية والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية التي تتيح تقديم أفضل الخدمات .

وقال العميد عبيد الحثبور إن توقيع مذكرة التفاهم مع "فلاي دبي" يأتي في إطار تعزيز قنوات الاتصال والتعاون بين الجانبين، بما يُساهم في تحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي لتعزيز سلامة التنقل وتوفير بيئة آمنة للمجتمع، ودعم تكامل وسائل النقل، وضمان النقل الآمن والمرن في الإمارة. وأعرب هم أمله في أن تكون هذه المذكرة بمثابة خطوة لبداية شراكة مستمرة بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب حمد محمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع إدارة أمن المواصلات بدبي مشيرا إلى أنها تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بما يساهم في تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات مثل التطوير والتدريب وتبادل الخبرات وتقديم الخدمات الأمنية والفنية. واضاف ان هذه الخطوة تؤكد ايضا على التزام فلاي دبي بدعم مختلف المبادرات التي من شأنها تعزيز منظومة امن الطيران في فلاي دبي ودبي عموما كشركة طيران وطنية تسعى دوما لخدمة عملائها وتسهيل السفر وربط دبي بمختلف الأسواق العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز