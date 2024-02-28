أحمد بن محمد يشهد فعاليات مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: البيان

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شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم، جانباً من فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، بمشاركة 2000 من الخبراء والباحثين والمتخصصين.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم جانباً من فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة ... 2000 من الخبراء والباحثين والمتخصصين يجتمعون في دبي لمناقشة التنقّل المستدام والمساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع عالمياً من خلال النقاشات الموسعة واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات".

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