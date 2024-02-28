«الأرصاد»: أمطار الخير تعم معظم مناطق الدولة بدءاً من اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد تزايد صباح اليوم كميات السحب تدريجياً على البحر وعلى السواحل والجزر وبعض المناطق الجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً.

كما توقع أن تتحرك السحب ليلاً على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار أغلبها متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية وتزداد شدتها على المناطق الداخلية والجنوبية وبعض المناطق الشرقية من الدولة وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أبوظبي وتزداد شدتها مع البرق والرعد أحيانا على المناطق الداخلية والجنوبية ومنطقة العين

ويوم غد الخميس يتوقع المركز الوطني أن تستمر السحب منذ الصباح وحتى فترة الظهيرة على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار أغلبها متوسطة وغزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية ومناطق متفرقة من العين مع احتمال سقوط البرد، وتقل كميات السحب في المساء وتقل فرصة سقوط الأمطار بوجه عام.

وفي الصباح الباكر ليوم الخميس تبدأ الرياح الشمالية الغربية النشطة بالتأثير على غرب الدولة وتمتد تدريجياً على باقي المناطق ويضطرب البحر وتنخفض معها درجات الحرارة انخفاض ملحوظ.

ويكون طقس "الجمعة" صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على بعض مناطق الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

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